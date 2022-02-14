Суд арестовал обвиняемую в покушении на пятилетнего сына в Энгельсе

ТАСС, 14 февраля. Суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в покушении на своего пятилетнего сына в Энгельсе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Следственным органом перед судом заявлено ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было поддержано прокуратурой города Энгельс. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 11 апреля 2022 года", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, ночью 12 февраля 29-летняя женщина находилась с пятилетним сыном по адресу своего места жительства в квартире дома на Полтавской улице в Энгельсе. Женщина в состоянии опьянения с целью убийства сына нанесла ему множественные колото-резаные ранения. Услышав шум, соседи вызвали сотрудников полиции и бригаду скорой медицинской помощи. Медицинские работники госпитализировали ребенка, сейчас за его жизнь борются врачи.

Также было возбуждено дело по факту халатности в отношении неустановленных должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Саратовской области.