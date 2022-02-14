Адвокат не связывает обвинения главврачу "Матросской Тишины" с делом экс-замглавы ФСИН

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Обвинения в отношении главврача больницы СИЗО "Матросская Тишина" Александра Кравченко не связаны с делом экс-замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова. Об этом ТАСС в понедельник сообщил адвокат Кравченко Дмитрий Рощин.

"У защиты нет данных, что эти дела связаны. Скорее всего, нет. Нашему подзащитному вменяют получение взяток за якобы незаконное освобождение заключенных по медицинским показаниям, а в деле Коршунова, наоборот, медицинской комиссией, насколько нам известно, было дано отрицательное заключение на ходатайство об освобождении от отбытия наказания по медицинским показаниям", - сказал защитник.

Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Кравченко по делу о взятках и превышении полномочий. Вину он не признает и заявляет, что обвинения расплывчаты и не конкретизируют эпизоды якобы совершенных им преступлений.

Лефортовский суд Москвы ранее отклонил ходатайство об освобождении от отбытия срока в колонии Коршунова в связи с тяжелой болезнью. Он осужден на девять лет колонии за растрату средств, выделенных на горюче-смазочные материалы и сахар, а также хищение более 260 млн рублей при производстве обуви.