В Кабардино-Балкарии пресекли деятельность финансовой пирамиды

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Кабардино-Балкарии деятельность финансовой пирамиды, в которую почти 3 тыс. граждан вложили более 900 млн рублей. Как сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны 18 человек.

"По версии следствия, финансовая пирамида была создана злоумышленниками в 2020 году. Сообщники размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. При этом потенциальным вкладчикам обещали доход в размере почти 100% от суммы вклада. На самом же деле первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились. Были привлечены безналичные денежные средства почти 3 тыс. граждан на общую сумму свыше 915 млн рублей", - сказала она.

Волк добавила, что задержаны 18 человек, в том числе пятеро предполагаемых организаторов криминальной схемы, еще двое находятся в розыске.

Возбуждены уголовные дела (по ч. 1 и ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ), которые соединены в одно производство. Фигурантам предъявлены обвинения, избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий. Установлено, что двое обвиняемых, используя похищенные деньги, купили большегрузный автомобиль с прицепом стоимостью свыше 9 млн рублей. В установленном законом порядке на данное имущество наложен арест с целью удовлетворения исковых требований потерпевших по уголовному делу.

"В результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий полицейские и следователи выяснили, что в целях легализации денежных средств, добытых преступным путем, в ноябре 2020 года один из фигурантов за 33 млн рублей приобрел у жителя Московской области земельный участок и жилой дом, спустя несколько месяцев земля и недвижимость были перепроданы третьему лицу за 38,5 млн рублей", - добавила Волк. Кроме того, по ее словам, злоумышленнику были выплачены 7,5 млн рублей, якобы потраченные им на улучшения, реконструкцию, ремонт и благоустройство домовладения. На данные деньги также наложен арест.

Правоохранители провели 23 судебные экспертизы: 11 компьютерных, шесть товароведческих, две почерковедческие, две портретные, фоноскопическая и психолого-лингвистическая. Назначено проведение судебно-бухгалтерской и финансово-аналитической судебной экспертиз. Кроме того, в целях возмещения причиненного ущерба изъяты 21 млн рублей и 20 тыс. долларов, а также 17 автомобилей общей стоимостью 32 млн рублей, 139 единиц ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 млн рублей.