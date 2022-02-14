В Нижегородской области возбудили дело в связи с жестоким обращением матери с ребенком

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Арзамасе Нижегородской области в связи с жестоким обращением матери с восьмилетним ребенком, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

Арзамасская городская прокуратура проверила соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и установила, что восьмилетний мальчик проживает с матерью, которая ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности и злоупотребляет спиртными напитками. "По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в связи с жестоким обращением с ребенком", - сказано в сообщении.

Дело возбудили по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Ребенка поместили в социальное учреждение. Кроме того, Арзамасским районным судом рассматривается дело о лишении женщины родительских прав.