Более 20 автомобилей столкнулись в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Более 20 автомобилей столкнулись на Серовском тракте в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области в понедельник.

"Поступило сообщение о массовом дорожно-транспортном происшествии на 14-м км Серовского тракта Екатеринбурга, где произошло столкновение 21 автомобиля", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, для обеспечения жизнедеятельности граждан на место происшествия был отправлен пункт обогрева, где участники ДТП могут погреться и выпить горячего чаю. Также требуется расчистка участка дороги от поврежденных автомобилей.

К ликвидации последствий происшествия привлечены 20 человек личного состава, три единицы техники, добавили в пресс-службе МЧС.