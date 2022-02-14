Полиция задержала жителя Мурманска, у которого изъяли 58 кг наркотиков

МУРМАНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали жителя Мурманска, который пытался ввезти из другого региона в Мурманскую область более 58 кг запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник в региональном главке УМВД.

"Злоумышленник пытался ввезти в Мурманскую область запрещенные вещества. Из тайников, которые были оборудованы в салоне его автомобиля, полицейские извлекли 59 полимерных пакетов с порошкообразным веществом внутри. Изъятое представляет собой амфетамин общим весом более 58 кг, а также более 200 граммов кокаина", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в отношении жителя Мурманска 1982 года рождения возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков по статье 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ ("Приготовление к преступлению и незаконный оборот наркотиков"). Подозреваемый заключен под стражу.