На Кубани проверяют обстоятельства гибели рыбы вблизи мусорного полигона

КРАСНОДАР, 14 февраля. /ТАСС/. Прокуратура организовала проведение проверки в связи с гибелью рыбы в Красноармейском районе Краснодарского края, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона в понедельник.

"Прокуратура организовала проведение проверки, ход и результаты взяты на контроль", - сообщили в краевой прокуратуре, уточнив, что на место ЧП для установления причин выехали специалисты различных ведомств, среди которых Росприроднадзор, Россельхознадзор и другие.

Ранее в понедельник в местных сообществах в социальных сетях опубликовали видео, где зафиксированы погибшие особи рыбы в водоеме. Авторы уточняют, что инцидент произошел в станице Полтавской, погибшую рыбу обнаружили в каналах рисовой системы, которые расположены недалеко от мусорного полигона.