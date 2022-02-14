Подростка из Норильска подозревают в лжеминировании школ в Волгограде

КРАСНОЯРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело в отношении 14-летнего подростка из Норильска за ложные сообщения о минировании школ Волгограда. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя города Норильска по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", - говорится в сообщении. Подросток был задержан сотрудниками ФСБ, сейчас он отправлен под домашний арест.

По данным следствия, подросток за вознаграждение в 10 тыс. рублей в январе этого года трижды отправлял на электронную почту сообщения о минировании школ в Волгограде.

В конце января в Красноярске были задержаны, а затем взяты под стражу два ученика 11-х классов, подозреваемых в рассылке сообщений о минировании нескольких объектов. В средине января на протяжении пяти рабочих дней в городские службы поступали сигналы о минировании образовательных учреждений. Эвакуацию проводили из 2 470 образовательных и иных учреждений Красноярска и Красноярского края. Школьники систематически направляли подобные сообщения по электронной почте и в другие регионы страны. По словам подростков, они делали это ради шутки.