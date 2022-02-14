Экс-главу Раменского района Подмосковья арестовали на время пересмотра дела об убийстве

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Суд в Подмосковье вновь арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова на время пересмотра уголовного дела об убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"По ходатайству государственного обвинителя Подольский городской суд избрал в отношении бывшего главы администрации Раменского муниципального района меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает надзорное ведомство.

Кулаков был задержан 31 мая 2019 года. По данным следствия, в ночь на 2 мая того же года в салоне автомобиля он убил 39-летнюю Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения". По данным СК, женщина была задушена. Кулаков вину не признал. Он заявлял, что в момент убийства находился дома в кругу семьи.

Присяжные 27 октября вынесли ему оправдательный вердикт, он был освобожден из-под стражи. Подольский городской суд 15 ноября огласил оправдательный приговор Кулакову, но 23 декабря Мособлсуд по жалобе прокуратуры отменил его и направил дело на новое рассмотрение. Сегодня суд начал новое рассмотрение дела.