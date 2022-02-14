Сейсмологи Южной Кореи снова сообщили о землетрясении в районе ядерного полигона КНДР

СЕУЛ, 14 февраля. /ТАСС/. Второе за последнее время землетрясение - на этот раз магнитудой 2,3 - было зафиксировано на северо-востоке КНДР рядом с уездом Кильджу, где находится ядерный полигон Пхунгери. Об этом в понедельник сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейскую метеорологическую администрацию.

По данным сейсмологов, оба землетрясения были вызваны естественными причинами. Сегодняшнее произошло в 14:33 по местному времени (08:33 мск). Его эпицентр находился в 36 км к северо-западу от уезда Кильджу, очаг залегал на глубине 22 км. Предыдущее землетрясение произошло 11 февраля, тогда магнитуда составила 3,1.

Как уточняет агентство Yonhap, с начала этого года на Корейском полуострове зафиксировано семь землетрясений (магнитудой 2 или выше). С 1978 года на территории рядом с уездом Кильджу произошло более 20 землетрясений. Сильнейшее, магнитудой 3,2, было зафиксировано в сентябре 2017 года.