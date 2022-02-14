Суд оставил в силе приговор владимирскому экс-замгубернатора Мазанько по делу о взятках

ВЛАДИМИР, 14 февраля. /ТАСС/. Владимирский областной суд в апелляционной инстанции оставил в силе решение суда, назначившего бывшему заместителю губернатора Владимирской области Елене Мазанько 8,5 года лишения свободы в колонии за получение взяток в особо крупном размере. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Владимирского областного суда.

"14 февраля 2022 года судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда приговор суда первой инстанции в части квалификации преступлений, вида и размера наказания оставлен без изменения", - говорится в сообщении.

Ленинский районный суд Владимира 26 августа 2021 года признал Елену Мазанько виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток в виде денег в крупном и особо крупном размерах за общее покровительство и попустительство по службе, незаконные действия в пользу взяткодателя и представляемых им лиц"). Ей было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 8 млн рублей с лишением права занимать должности в государственных органах в течение 2,5 года. Кроме того, было принято решение о конфискации 3 млн рублей, полученных в результате совершения преступлений, а также сохранен ранее наложенный арест на имущество осужденной.

Суд установил, что Мазанько, используя служебное положение, в нарушение антимонопольного законодательства оказывала за вознаграждение двум предпринимателям, а также представляемым ими юридическим лицам содействие в обеспечении победы в аукционах на ремонт помещения и поставку мебели и оборудования в здание администрации Владимирской области. За помощь предпринимателям Мазанько получила незаконное вознаграждение на общую сумму 3 млн рублей.

Подсудимая свою вину не признала.