В Сочи возбудили дело о ложном минировании остановки

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Сочи возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма из-за инцидента, связанного с сообщением о ложном минировании остановки общественного транспорта. Подозреваемый - приезжий из Астраханской области - задержан, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в понедельник.

"Установлено, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил заведомо ложные сведения из хулиганских побуждений. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что фигурантом дел проходит 46-летний приезжий из Астраханской области, по предварительной версии, он позвонил в правоохранительные органы и заявил, что якобы заминирована остановка общественного транспорта, представители экстренных служба проверили информацию, опасных для жизни и здоровья людей предметов обнаружено не было.

По данным краевого главка полиции, на время следствия мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.