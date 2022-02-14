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Мособлсуд оправдал Ахмеда Сутулого по делу о занятии высшего положения в преступном мире

За ним признали право на реабилитацию

МОСКВА, 14 февраля./ТАСС/. Московский областной суд в понедельник вынес оправдательный приговор в отношении Дулата Йоуло (Ахмед Сутулый), которого обвиняли по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Йоуло Дулат по статье 210.1 УК РФ оправдан в связи с вынесением в отношении него коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта ввиду отсутствия в деянии состава преступления", - сказал собеседник агентства. За ним признано право на реабилитацию.

По данным обвинения, подсудимый получал и распределял доходы от криминальной деятельности, регулировал возникающие конфликты.

Статья о занятии высшего положения в преступной иерархии предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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