В Кургане задержали пятерых подозреваемых в разбойном нападении на посетителя кафе

ТАСС, 14 февраля. Пятерых человек, в том числе четверых подростков, задержали в Кургане по подозрению в разбойном нападении на посетителя кафе - злоумышленники избили потерпевшего и похитили у него 400 тыс. рублей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"По факту разбойного нападения на жителя города Курган 1995 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, после полуночи 13 февраля 19-летний молодой человек, а также четверо подростков, находясь в кафе и зная, что у одного из посетителей при себе имеются деньги от продажи автомобиля, напали на него. Брызнув в лицо потерпевшего перцовой смесью, они избили его и забрали более 400 тыс. рублей, после чего скрылись с места происшествия. Вскоре после этого полицейские задержали подозреваемых.

Большую часть похищенного изъяли. "19-летний подозреваемый ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.

Также в пресс-службе регионального УМВД уточнили, что в отношении арендатора помещения заведения составили административный протокол по статье 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или при угрозе ее возникновения".