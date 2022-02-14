В Обнинске возбудили дело после конфликта охранника школы с многодетной матерью

КАЛУГА, 14 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении охранника обнинской школы, который в состоянии опьянения вступил в конфликт с многодетной мамой и толкнул ее. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 203 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Превышение полномочий работником частной охранной организации, при выполнении ими своих должностных обязанностей"), - говорится в сообщении.

По версии правоохранителей, охранник, будучи в состоянии опьянения, беспричинно вступил в конфликт с мамой одной из учениц, умышленно толкнул женщину, которая является многодетной матерью.

Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки, проведенной по публикациям в соцсетях и местных СМИ. "В ходе проверки указанные факты нашли свое подтверждение, в этой связи прокуратурой города директору частной охранной организации внесено представление, которое находится на рассмотрении", - отметили в пресс-службе прокуратуры региона.