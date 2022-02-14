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В Челябинске четыре человека пострадали в аварии с участием маршрутного такси

Трое пострадавших находились в легковом автомобиле

ЧЕЛЯБИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшей в понедельник автоаварии с участием маршрутного такси и легкового автомобиля, в которой пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Челябинску.

"По предварительным данным, авария произошла ориентировочно в 16:00 (14:00 мск). Автомобиль Lada Kalina при повороте налево не уступил дорогу движущемуся в прямом направлении маршрутному такси. В результате ДТП пострадали четыре человека", - сказали в ГИБДД.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно, что трое из четырех пострадавших находились в легковом автомобиле.

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РоссияЧелябинская область
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