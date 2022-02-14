СК завершил следствие по делу организаторов подпольных казино в Москве

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Главное следственное управление (ГСУ) СК по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении организаторов 14 игровых клубов и казино в столице. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ, участники организованного преступного сообщества под видом легальной деятельности букмекерской конторы ООО "Панорама" осуществляли незаконное проведение азартных игр в многочисленных помещениях на территории столичного региона.

"По версии следствия, в период с декабря 2016 года по сентябрь 2018 года Антон Бажанов руководил созданным им преступным сообществом, в которое вошли более 65 участников", - сообщили в ГСУ. По данным СК, фигуранты уголовного дела проживали в престижнейших загородных поселках столичного региона, использовали автомобили премиум-класса с машинами сопровождения, перелеты на частных самолетах.

"В ходе спецоперации, проведенной следователями столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками правоохранительных органов на территории Москвы, была выявлена и пресечена незаконная деятельность 14 игровых клубов и казино, проведено более 150 обысков в офисных и жилых помещениях, задержано более 100 человек", - отметили в ГСУ. Помимо Антона Бажанова, к уголовной ответственности привлечены 13 его соучастников в возрасте от 36 до 49 лет. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в незаконной организации и проведении азартных игр и организации и участии в преступном сообществе. Кроме того, в отношении 49 лиц уголовные дела уже рассматриваются в суда, пять фигурантов объявлены в международный розыск.

Объем уголовного дела составил 971 том. В ближайшее время оно будет передано для направления в суд. Спецоперация по пресечению деятельности незаконных казино прошла осенью 2018 года. Как сообщали тогда в СК, незаконная игорная деятельность велась с мая 2016 года под видом легальной деятельности букмекерской конторы "Панорама" под вывесками "Гринбет", "Юнионбет", "Винлайн".