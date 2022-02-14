Замучившую до смерти кота пару из Северодвинска осудили за жестокое обращение с животным

АРХАНГЕЛЬСК, 14 февраля. /ТАСС/. Северодвинский городской суд приговорил женщину к трем годам и двум месяцам колонии-поселения, мужчину - к трем годам и шести месяцам колонии общего режима за жестокое обращение с котом, трансляция издевательства над которым велась в интернете. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

Более 75 тыс. человек подписали петицию с требованием наказать пару из Северодвинска, которая мучила кота. У истории появилась собственная страница в Википедии, она получила широкий общественный резонанс. "Женщине назначить наказание три года и два месяца колонии-поселения, мужчине - три года и шесть месяцев колонии общего режима, потому что у него еще и кража", - сказали в пресс-службе.

Их признали виновными в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекших его гибель, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией в информационно-телекоммуникационных сетях, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в", г" ч. 2 ст. 245 УК РФ. Мужчина также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ "Хищение банковской карты".

Суд установил, что осужденные с 1 июля по 31 августа 2021 года периодически, используя в качестве орудий совершения преступления предметы бытовой обстановки, действуя с особой жестокостью, различными садистскими методами причиняли боль и страдания коту, принадлежащего матери подсудимого.

В результате противоправных действий, которые подсудимые транслировали в одной из социальных сетей, сделав их доступными для неограниченного круга лиц, животное погибло.