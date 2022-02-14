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В Киргизии в результате схода лавины пострадали три человека

Среди пострадавших два гражданина Китая

БИШКЕК, 14 февраля. /ТАСС/. Сошедшая на юге Киргизии снежная лавина накрыла трех человек. Об этом сообщило в понедельник Министерство транспорта республики.

"На строящейся автодороге Север - Юг на участке Казарман - Джалал-Абад сошла снежная лавина, которая накрыла трех человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, двое из пострадавших являются гражданами Китая.

Попавшие под лавину занимались очисткой автодороги от снега, в момент схода снежной массы люди находились внутри автомашины "Нива" и экскаватора.

"Поиски пропавших продолжаются", - отмечает Минтранс Киргизии.

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