Экс-глава ГИБДД Нижнего Тагила получил два года колонии за злоупотребление полномочиями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал виновным бывшего главу городского отдела ГИБДД Анатолия Чернова в злоупотреблениями полномочиями и приговорил его к двум годам колонии-поселения.

"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 УК РФ "Соучастие в преступлении", ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказала судья, уточнив, что экс-главе ГИБДД Нижнего Тагила также на два года запретили занимать должности в правоохранительных органах. Трансляция заседания велась онлайн.

Помимо Чернова, фигурантами уголовного дела стали его подчиненные Сергей Петухов, Денис Холстинин и Константин Бабушкин, которые обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд назначил им наказание от девяти до 10 месяцев колонии-поселения.

В октябре 2020 года источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал о проверочных мероприятиях УФСБ по Свердловской области в отделе ГИБДД Нижнего Тагила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, позднее стало известно о том, что его возбудили в отношении Чернова. Известно о нескольких эпизодах, в одном из которых сотрудники ГИБДД города отпустили водителя в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт проверочных мероприятий и рассказали о служебной проверке.