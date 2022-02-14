Суд приговорил генерала Оглоблина к 4,5 года колонии за хищение 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд в понедельник приговорил экс-главу 1-го управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ генерал-майора Александра Оглоблина к 4,5 года колонии за хищение 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Оглоблина виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде четрыех лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей", - сказано в тексте приговора. Он взят под стражу в зале суда.

Ранее прокуратура просила приговорить его к четрыем годам и 11 месяцам колонии. Подсудимый полностью признал вину и дал показания на иных обвиняемых по делу, в том числе бывшего заместителя главы Генштаба РФ генерал-полковника Халила Арсланова.