Поступившая на филфак СПбГУ студентка из США пропала без вести

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Студентка из США, поступившая в начале февраля в Санкт-Петербургский государственный университет для обучения русскому языку как иностранному, исчезла и не выходит на связь с вузом в течение недели. Администрация СПбГУ обратилась в полицию с заявлением о розыске девушки, сообщил в понедельник заместитель ректора университета по безопасности Дмитрий Грязнов в ответ на запросы СМИ в виртуальной приемной СПбГУ.

"С 7 февраля сотрудниками СПбГУ были предприняты неоднократные попытки связаться с гражданкой Уэллс К. К. и установить ее местонахождение, которые не увенчались успехом. До настоящего времени Уэллс на связь с представителями СПбГУ не выходила, ее местонахождение неизвестно, в данной связи в правоохранительные органы направлено заявление на организацию розыска иностранного гражданина", - говорится в ответе проректора.

Известно, что в Петербург иностранка прибыла 28 января. В четверг, 3 февраля, Уэллс лично посетила университет, заключив договор на обучение по дополнительной образовательной программе "Русский язык как иностранный. Основной курс".

Комментарием полиции ТАСС в настоящее время не располагает.