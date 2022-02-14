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СК требует ареста основателя украинской неонацистской группировки МКУ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство о заочном аресте основателя неонацистской группировки МКУ Егора Краснова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователи направили в суд ходатайство о заочном аресте основателя МКУ, гражданина Украины Краснова", - сказал собеседник агентства.

В Басманном суде ТАСС подтвердили получение ходатайства следствия об избрании меры пресечения Краснову, обвиняемому в убийстве двух и более лиц, не уточнив подробностей.

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