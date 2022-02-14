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В Грузии произошло второе за сутки землетрясение

Его магнитуда составила 3,9

ТБИЛИСИ, 14 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Грузии у села Самеба Дманисского района у границы с Арменией. Это второе за последние сутки землетрясение на юге страны, говорится в опубликованном в понедельник сообщении на странице Центра сейсмического мониторинга при Университете Илии".

"Сегодня в 16:13 по тбилисскому времени (15:13 мск) у села Самеба произошло землетрясение магнитудой 3,9", - сказано в сообщении в "Фейсбуке".

О жертвах и разрушениях не сообщается.

В воскресенье, 13 февраля, в Грузии у села Самеба произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались в Тбилиси и других регионах страны. Землетрясение ощущалось и в северных районах Армении. Жертв и пострадавших нет.

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