Экс-главу фонда капремонта Орловской области осудили на семь лет по делу о хищении

ТАСС, 14 февраля. Суд приговорил бывшего главу фонда капремонта Орловской области, обвиняемого в коммерческом подкупе и пособничестве в мошенничестве, к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу более 73 млн рублей. Его подельникам назначили пять лет лишения свободы, сообщила в понедельник пресс-служба областной прокуратуры.

"Бывший руководитель регионального фонда капитального ремонта осужден на срок семь лет со штрафом в размере более 73 млн рублей, представители подрядной организации - на пять лет каждый. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы следственного управления СК России по региону, в зависимости от роли каждого фигурантов признали виновными по делам о мошенничестве в особо крупном размере, совершенному по групповому предварительному сговору, пособничестве в нем и получении коммерческого подкупа.

Бывшего директора регионального фонда капитального ремонта Орловской области Владислава Масленникова арестовали в июле 2018 года, позже освободили из-под стражи под залог. По версии следствия, в 2016-2017 годах между фондом и строительной фирмой "Москомреставрация" были заключены договоры на капремонт общего имущества в многоквартирных домах в Орле и Ливнах, однако в акты вносились недостоверные сведения о выполненных работах. За оказанное подрядчику содействие в хищении денежных средств Масленников получил денежное вознаграждение в сумме более 36 млн рублей.