Суд заочно арестовал обвиняемого по делу о гибели трех человек в гостевом доме под Псковом

ПСКОВ, 14 февраля. /ТАСС/. Псковский районный суд заочно заключил под стражу Антона Фомина, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следователей, мужчина оборудовал гостевой дом, в котором при пожаре в 2021 году погибли три человека, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Как ранее сообщал ТАСС, 21 августа в результате пожара в гостевом доме "Поместье Званское" в деревне Подборовье-1 Псковского района погибли трое из шести постояльцев. По прибытии на место первых пожарных подразделений здание горело открытым пламенем, обрушилась кровля. Еще одна женщина пострадала и была госпитализирована. Позже следователи возбудили уголовное дело.

"Псковский районный суд рассмотрел постановление руководителя Псковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Псковской области о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антона Фомина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. <...> Постановлением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок содержания под стражей исчислять с момента фактического задержания Фомина на территории России либо с момента пересечения им государственной границы, в случае его экстрадиции", - отмечается в сообщении.

По версии суда, Фомин произвел реконструкцию здания, расположенного в деревне Подборовье-1, которое он оборудовал для оказания услуг гостиничного характера. Они не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. "При этом Фоминым в нарушение законодательства Российской Федерации не приняты меры по уведомлению контролирующих государственных органов о начале осуществления деятельности по оказанию услуг гостиничного характера, в связи с чем вышеуказанное здание не подвергалось проверке со стороны государственного пожарного надзора", - говорится в сообщении.