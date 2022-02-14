Самолет из Москвы ушел на запасной аэродром в Архангельск из-за непогоды в Мурманске

МУРМАНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Самолет, летевший в Мурманск из московского аэропорта "Шереметьево", ушел на запасной аэродром в Архангельске из-за непогоды. Такое решение приняли экипажем воздушного судна, сообщается на сайте аэропорта Мурманска.

По данным синоптиков, сейчас в районе аэропорта Мурманск наблюдается ветер около 7 м/с и снег, температура воздуха три-пять градусов мороза.

"Рейс SU-1324 а/к "Аэрофлот", следующий по маршруту Шереметьево - Мурманск, ушел на запасной аэродром Архангельск по решению экипажа в связи с неблагоприятными метеоусловиями аэродрома Мурманск", - говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что ориентировочно прибытие рейса в Мурманск ожидается в 20:30, а вылет обратного рейса в Шереметьево в 21:10 в связи с поздним прибытием самолета под рейс.