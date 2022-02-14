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Суд в Ярославле приговорил к трем годам мужчину за домогательства к девочке в автобусе

Действия мужчины, который пытался удерживать школьницу, попали на камеру видеонаблюдения

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Ярославля приговорил к трем годам колонии строгого режима мужчину, который домогался школьницу в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

"Приговором Дзержинского районного суда Ярославля от 14 февраля 2022 года житель Ярославля признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в апреле 2021 года. Как ранее сообщала пресс-служба следственного управления СК по региону, действия мужчины попали на камеру видеонаблюдения, установленную в автобусе. По данным следствия, мужчина пытался удерживать ребенка, не давал девочке уйти. В какой-то момент школьнице удалось вырваться и пересесть на другое место.

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