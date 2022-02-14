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Две электрички столкнулись в южной части Мюнхена

СМИ сообщают об одном погибшем
© Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

ТАСС, 14 февраля. Две городские электрички S-Bahn столкнулись в южной части Мюнхена, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщила в понедельник полиция города.

"На месте работают многочисленные экстренные службы, есть пострадавшие", - говорится в сообщении правоохранительных органов в Twitter. По их данным, инцидент произошел на железнодорожном маршруте Мюнхен - Бихль.

Как сообщила радиостранция Bayerischer Rundfunk, в результате столкновения погиб по меньшей мере один человек, около 30 пострадали.

По ее данным, на месте работают полиция и экстренные службы. Инцидент произошел около 16:40 по местному времени (18:40 мск). Причина аварии пока не известна.

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