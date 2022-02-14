В Люберцах произошел взрыв в многоэтажке

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Взрыв произошел в квартире жилого дома в Люберцах, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В квартире жилого 5-этажного дома в Люберцах произошел взрыв", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе областного главка МЧС РФ подтвердили факт случившегося. Подразделения ведомства не привлекались к ликвидации последствий ЧП.

По данным источника, неисправность газового оборудования стала причиной взрыва. Как в свою очередь сообщили в прокуратуре, пострадал один человек.