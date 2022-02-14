{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Люберцах произошел взрыв в многоэтажке

Пострадал один человек
© Петр Ковалев/ТАСС, архив

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Взрыв произошел в квартире жилого дома в Люберцах, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В квартире жилого 5-этажного дома в Люберцах произошел взрыв", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе областного главка МЧС РФ подтвердили факт случившегося. Подразделения ведомства не привлекались к ликвидации последствий ЧП.

По данным источника, неисправность газового оборудования стала причиной взрыва. Как в свою очередь сообщили в прокуратуре, пострадал один человек.

Теги
Россия
Хакерская группировка Lurk прекратила свое существование
Участники группировки приговорены к реальным срокам лишения свободы
Читать полностью