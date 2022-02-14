В Туле экс-полицейского подозревают в применении электрошокера на допросе

ТАСС, 14 февраля. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего сотрудника полиции в Тульской области, который подозревается в применении спецсредств к женщине при допросе. Он находится в розыске, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Ранее несколько СМИ сообщили, что в Узловском районе Тульской области сотрудник полиции применил электрошокер при допросе подозреваемой.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в октябре 2021 года оперуполномоченный отдела уголовного розыска органов МВД России по Узловскому району превысил должностные полномочия и применил "специальные средства" в отношении женщины, вызванной в отдел полиции для разбирательства по факту совершения хулиганских действий. "В настоящее время бывший сотрудник полиции объявлен в розыск, по ходатайству следователя СК судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в сообщении.