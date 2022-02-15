Суд начнет рассмотрение нового дела в отношении Навального

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы во вторник начнет в выездном заседании в Покрове Владимирской области рассмотрение нового дела в отношении Алексея Навального.

Как ТАСС уточнили в пресс-службе Мосгорсуда, по делу сразу назначено заседание по существу, минуя стадию предварительного слушания. Согласно процессуальным нормам, на предстоящем заседании прокурор огласит обвинительное заключение, подсудимый сможет официально заявить свою позицию по нему.

Рассмотрение в колонии

Дело в отношении Навального, отбывающего наказание, будет слушаться в выездном заседании в колонии и начнется в 10:00 мск. Аккредитованные судом журналисты смогут наблюдать за ним в режиме видеосвязи.

Защита назвала такое решение беспрецедентным. "В моей практике подобного не случалось", - заявила адвокат Ольга Михайлова.

Новое дело Навального

В рамках нового дела Навального обвиняют по двум статьям - в мошенничестве и неуважении к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Уголовные дела о мошенничестве были возбуждены более года назад. По версии следствия, Навальный похитил порядка 350 млн рублей, выделенных в качестве пожертвований Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией).

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему условный срок на реальный, вслед за чем он также был признан виновным по делу о клевете.