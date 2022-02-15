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В Москве женщина сбросила с четвертого этажа новорожденного ребенка

Младенец выжил

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Женщина выбросила из окна четвертого этажа новорожденного ребенка на юго-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

"По предварительной информации, около 21:00 30-летняя женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна четвертого этажа жилого дома на улице Ставропольской. Новорожденный мальчик и женщина госпитализированы", - говорится в сообщении.

На место ЧП был направлен заместитель люблинского прокурора. Ведомство взяло выяснение обстоятельств случившегося на контроль.

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