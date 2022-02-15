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В Южно-Сахалинске девушка провалилась под снег в кипяток после прорыва на теплотрассе

Пострадавшая жива, за ее состоянием следят медики

ТАСС, 15 февраля. Девушка провалилась под снег в кипяток после прорыва на теплотрассе в Южно-Сахалинске утром во вторник, сообщается на сайте городской администрации.

По информации местных СМИ, девушка направлялась на автобусную остановку и почти полностью провалилась в снег, под которым был кипяток.

"Инцидент с девушкой, провалившейся под снег в кипяток, в районе "Эдема" находится на контроле главы областного центра", - говорится в сообщении.

Пострадавшая девушка жива, за ее состоянием следят медики. Сейчас специалисты администрации связываются с жительницей для оказания ей всей необходимой помощи.

Авария на теплотрассе произошла около 4 часов утра в районе жилых домов по улице Горной, 52 и 56. В ее устранении задействовано 11 единиц техники и 12 человек. Установлено место повреждения трубопровода. Тепло в дома подадут в середине дня.

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РоссияСахалинская область
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