В Новосибирске задержали экс-руководителей завода "Тяжстанкогидропресс" по делу о хищении

НОВОСИБИРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Двое бывших руководителей завода "Тяжстанкогидропресс" задержаны в Новосибирске по подозрению в хищении имущества предприятия. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель управления ФСБ по региону Ирина Зеброва.

"Главным следственным Управлением ГУ МВД России по Новосибирской области в отношении двоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), оба гражданина задержаны", - сказала она.

Установлено, что в период с 2016 по 2020 годы задержанные без ведома акционеров и членов Совета директоров завода организовали заключение сделок, направленных на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости. В результате из распоряжения ПАО "Тяжстанкогидропресс" выбыли здание, земельный участок, промышленное оборудование и 100% доля в уставном капитале принадлежавшего заводу сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью на общую сумму свыше 200 млн рублей.

"Проводятся оперативно-следственные действия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов. 15 февраля судом им будет избрана мера пресечения", - уточнила она.

Весной прошло года предприятие отключали от электроснабжения, работа одного из цехов была приостановлена Ростехнадзором, а счета в двух банках арестовало УФНС. Работники завода стали жаловаться на невыплату зарплат и сокращения, а налоговая задолженность завода в июле составила около 64,4 млн рублей. СК РФ возбудил уголовное дело по факту невыплат зарплат. В июле региональные власти сообщили, что завод погасил задолженность по зарплатам, выплатив с начала года 35 млн рублей.

В августе деятельность "Тяжстанкогидропресса" была приостановлена на 90 дней на основании решения суда по предписанию пожарной инспекции. Тогда же Новосибирская областная организация Российского профсоюза работников промышленности (Сиброспрофпром) обратилась к куратору Сибирского федерального округа вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой помочь сохранить и восстановить работу одного из крупнейших в РФ производителей станков.