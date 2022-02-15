На Алтае при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека

БАРНАУЛ, 15 февраля. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с "Камазом" на трассе в Алтайском крае, в результате три человека погибли и еще один пострадал, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону во вторник.

"Около 09:55 (05:55 мск) на 271-м км автодороги А-322 вблизи села Захарова произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота", двигаясь в направлении Рубцовска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Камаз" с прицепом. В результате ДТП два пассажира легкового автомобиля скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель и пассажирка иномарки были госпитализированы, однако при транспортировке в машине скорой помощи женщина умерла. Водитель грузовика не пострадал.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.