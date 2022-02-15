{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Иркутской области совершил аварийную посадку Ан-26 с 14 пассажирами на борту

Причиной посадки самолета стало срабатывание сигнала о течи масла в правом двигателе, в результате инцидента никто не пострадал

ИРКУТСК, 15 февраля. /ТАСС/. Самолет Ан-26 с 14 пассажирами на борту во вторник совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кут Иркутской области из-за срабатывания сигнала о течи масла в правом двигателе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"15 февраля в 11:26 (06:26 мск) в районе аэропорта Усть-Кут Иркутской области на самолете Ан-26-100, выполнявшем рейс Иркутск - Усть-Кут - Ербогачен, сработала сигнализация о течи масла в правом двигателе. На борту судна авиакомпании "Ангара" находились 14 пассажиров. Посадка в аэропорту Усть-Кут [прошла] благополучно, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Пассажиров отправят до Ербогачена запасным бортом.

Теги
РоссияИркутская область
СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в больнице в Красноярском крае
Проводится судебно-медицинское исследование
Читать полностью