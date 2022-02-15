СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в больнице в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пятимесячной девочки в больнице в Ачинске. Об этом во вторник сообщили в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели пятимесячного ребенка в КГБУЗ "Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2" города Ачинска по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - сообщили в ведомстве, добавив, что его расследование поставлено на контроль председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.

Семья ребенка проживала в деревне в Ужурском районе края. По информации следствия, с 31 января у девочки наблюдалось плохое самочувствие и признаки кишечной инфекции. Мать неоднократно вызывала скорую помощь и педиатра, но девочку не госпитализировали. 3 февраля состояния ребенка ухудшилось, и женщина обратилась в инфекционное отделение Ужурской городской больницы, где ей отказали в госпитализации, сообщив, что ребенка необходимо транспортировать в Ачинск. При этом, как отмечают в СК, не передав информацию в реанимационно-консультативный центр и не согласовав транспортировку. Ребенка в сопровождении матери и фельдшера с диагнозом острая кишечная инфекция отправили на скорой помощи в Ачинск. Автомобиль не был оснащен реанимационным оборудованием, помощь ребенку не оказывали. В больницу в Ачинске девочка была доставлена в состоянии клинической смерти, где после проведения реанимационных мероприятий была констатирована ее смерть.

В рамках расследования получена необходимая медицинская документация, карты вызова скорой медицинской помощи, назначено и проводится судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти ребенка.