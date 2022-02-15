Поезд насмерть сбил женщину в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 февраля. /ТАСС/. Женщина попала под поезд на станции в Нижегородской области. Три состава в результате происшествия задерживаются в пути, сообщается во вторник на сайте Горьковской железной дороги.

"15 февраля в 5:50 (мск) на пешеходном переходе станции Семенов участка Нижний Новгород - Киров Горьковской железной дороги (Нижегородская область) пассажирским поездом №110 сообщением Москва - Новый Уренгой была смертельно травмирована женщина, переходившая пути", - сказано в сообщении.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось не достаточным, наезд предотвратить не удалось. На место были вызваны скорая помощь, сотрудники полиции и специальных служб.

В результате происшествия поезд №110 следует с задержкой в 1 час 40 минут. Также задержаны пассажирские поезда №62 сообщением Москва - Владивосток на 30 минут и №132 сообщением Санкт-Петербург - Ижевск на 28 минут.