{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поезд насмерть сбил женщину в Нижегородской области

В результате происшествия три состава задерживаются в пути

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 февраля. /ТАСС/. Женщина попала под поезд на станции в Нижегородской области. Три состава в результате происшествия задерживаются в пути, сообщается во вторник на сайте Горьковской железной дороги.

"15 февраля в 5:50 (мск) на пешеходном переходе станции Семенов участка Нижний Новгород - Киров Горьковской железной дороги (Нижегородская область) пассажирским поездом №110 сообщением Москва - Новый Уренгой была смертельно травмирована женщина, переходившая пути", - сказано в сообщении.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось не достаточным, наезд предотвратить не удалось. На место были вызваны скорая помощь, сотрудники полиции и специальных служб.

В результате происшествия поезд №110 следует с задержкой в 1 час 40 минут. Также задержаны пассажирские поезда №62 сообщением Москва - Владивосток на 30 минут и №132 сообщением Санкт-Петербург - Ижевск на 28 минут.

Теги
РоссияНижегородская область
Трое вооруженных мужчин похитили из стоматологии в Подмосковье 2,5 млн рублей
Полиция возбудила уголовное дело, подозреваемые арестованы
Читать полностью