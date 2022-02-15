В Магаданской области спасли двоих детей, оказавшихся под снежными завалами

ТАСС, 15 февраля. Спасатели извлекли из-под снежных завалов двух детей в селе Клепка Магаданской области. Об этом сообщается на сайте Пожарно-спасательного центра региона.

"<...> В с. Клепка произошел обвал в месте водонапорной башни и бани возле леса, где протекал ручей, в результате чего двое детей оказались под завалом снега и льда в природных ледяных нишах, в которых они играли и рыли себе убежища", - говорится в сообщении. Инцидент произошел накануне поздно вечером.

Детям девять и 11 лет. Их передали родителям, затем довезли до 14 км автодороги Магадан - Ола на пост ГАИ, где передали врачам скорой помощи. Дети получили переохлаждение, в связи с чем госпитализированы в Магаданскую областную больницу.