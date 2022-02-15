Трое вооруженных мужчин похитили из стоматологии в Подмосковье 2,5 млн рублей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении на стоматологию в Подольске и хищении 2,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что двое злоумышленников вошли в помещение стоматологической клиники, расположенной на улице Маштакова, и, угрожая сотрудникам пистолетами, похитили сейф и кассовый аппарат с денежными средствами. В момент совершения противоправного деяния третий сообщник находился на улице и следил за окружающей обстановкой, чтобы в случае необходимости подать сигнал об опасности. Общая сумма ущерба составила около 2,5 млн рублей", - сказала она.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело (ст. 162 УК РФ "Разбой"). "Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и при силовой поддержке Росгвардии задержали одного из подозреваемых по месту его проживания в Москве. Двое других участников преступления задержаны оперативниками в автомобиле на парковке одного из торговых центров, расположенных на бульваре Дмитрия Донского", - добавила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции.

Предварительно, злоумышленники после нападения поехали в гаражный кооператив на Парковом проезде. Там они вскрыли похищенный сейф и кассовую ячейку, после чего поделили деньги. Недалеко от места преступления был обнаружен один из пистолетов и магазин с тремя патронами, второе оружие выявили в ходе обыска у одного из задержанных. Изъятые предметы направлены на исследование. Также обнаружена часть похищенных денег.

Подозреваемые арестованы.