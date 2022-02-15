Сотрудника полиции в Астраханской области подозревают в незаконной вырубке леса

АСТРАХАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Астраханской области в отношении двух местных жителей, один из которых является сотрудником полиции, по подозрению в незаконной вырубке лесных насаждений под Астраханью. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"СУ СК России по Астраханской области на основании материалов, представленных региональными УФСБ и ОРЧ (СБ) УМВД, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции и местного жителя, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"). Общий ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил более 680 тыс. рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2021 года сотрудник патрульно-постовой службы и его знакомый, находясь неподалеку от села Енотаевка Енотаевского района области, с помощью бензопил спилили более 50 тополей общим объемом более 100 кубических метров, после чего реализовывали спиленные деревья местным жителям.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области, начальником Управления МВД России по Астраханской области назначена служебная проверка по факту возможного противоправного деяния сотрудника ОМВД России по Енотаевскому району. "При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке, а его непосредственный руководитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", - сказали в пресс-службе.