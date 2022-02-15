Суд в Москве заочно арестовал основателя украинской неонацистской группировки МКУ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал члена украинской неонацистской группировки МКУ Егора Краснова, обвиняемого в особо тяжком преступлении. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Краснову, обвиняемому по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или выдачи в РФ", - сказали в суде.

По данным СМИ, Краснов был арестован властями Украины из-за обвинений в отношении него со стороны местных правоохранительных органов. Он содержится в СИЗО Днепра. Также в некоторых изданиях приводится информация о возможной причастности Краснова ко взрыву автобуса в Воронеже 12 августа 2021 года.

В конце апреля прошлого года в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества МКУ. По версии следствия, они планировали массовые убийства в Тамбове, Петербурге, Самаре, Саратове. Во время обысков у задержанных изъяли холодное оружие, большое количество электронных носителей информации и средств коммуникации. Они содержали инструкции по изготовлению средств террора, сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, направленных главарю МКУ Егору Краснову, а также переписку с ним.