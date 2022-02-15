В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,7

ТАСС, 15 февраля. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Улуг-Хемском районе Тувы, пострадавших нет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

"В 12:00 (08:00 мск) 15 февраля 2022 года зарегистрировано сейсмическое событие в 4 км восточнее села Арыг-Бажы Улуг-Хемского района магнитудой 4,7. Деятельность инфраструктур не нарушена. Жертв и разрушений нет", - сообщили в главке.

Для обследования объектов жизнеобеспечения выезжают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов и администрации.

"На территории Красноярского края аппаратурой зафиксированы толчки от 1 (слабое) до 3 баллов по шкале MSK-64 (слабое) в 21 муниципальных районах. По информации ЕДДС районов жалобы от населения не поступали", - говорится в сообщении красноярского краевого Центра ГО и ЧС.