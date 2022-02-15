В Москве в отношении выбросившей младенца из окна женщины возбуждено дело

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Москве по факту покушения на убийство матерью новорожденного ребенка. Об этом сообщает городская прокуратура.

"По факту покушения на убийство матерью новорожденного ребенка на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы", - говорится в сообщении.

Официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова уточнила, что личность женщины, выбросившей ребенка установлена, она госпитализирована. После оказания ей медицинской помощи, ее допросят.

Вечером 14 февраля на Ставропольской улице 30-летняя женщина родила дома мальчика, положила его в пакет и выбросила из окна 4 этажа. Младенца быстро нашли и оперативно госпитализировали.