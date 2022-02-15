В Ростове-на-Дону школы получили сообщения с угрозами минирования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 февраля. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами минирования поступили во вторник в школы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

"В школы [Ростова-на-Дону] снова поступили сообщения о минировании. Проводятся проверки", - сказал собеседник агентства. В социальных сетях и мессенджерах жители делятся информацией о проведении эвакуации в школах.

ТАСС не располагает официальным комментарием этой информации от правоохранительных органов.

В январе школы в Ростове-на-Дону дважды становились объектом для лжеминирования. Проверки показали, что угрозы оказались ложными.