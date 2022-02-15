ТАСС, 15 февраля. Полицейские в Удмуртии изъяли почти 7 тыс. л метилового спирта, который хотели использовать при производстве незамерзающей жидкости, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает во вторник пресс-служба МВД по региону.

"Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками УФСБ России и следователями следственного управления СК по республике задержаны двое участников преступной группы, подозреваемых в производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности", - сказано в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что задержанные наладили производство автомобильной незамерзающей жидкости с использованием метилового спирта в качестве основного компонента, несмотря на то, что он включен в список ядовитых веществ.

Изготовление продукции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, осуществлялось в гараже на территории Ленинского района Ижевска. При этом на этикетках готовой продукции стояла маркировка об использовании при изготовлении этанола. В последующем незамерзающую жидкость задержанные сбывали индивидуальным предпринимателям. В результате проведенных обысков в месте производства изъято 6 тыс. 800 л метилового спирта, 500 л готовой к реализации продукции.

"По материалам оперативников УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике следственным управлением Следственного комитета России по республике возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности")", - добавили в МВД.