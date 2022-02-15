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На Урале застреливший жену мужчина признал вину

Обвиняемого арестовали на два месяца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Верхнепышминский городской суд Свердловской области арестовал жителя Среднеуральска, который в минувшие выходные был задержан после того, как застрелил свою жену. Он признал вину. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 апреля 2022 года. Вину в предъявленном обвинении Меньшиков признал", - сообщили в суде. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

13 февраля сообщалось, что мужчина в Среднеуральске устроил стрельбу из своей квартиры. По данным полиции, мужчина застрелил свою жену из охотничьего ружья. Представители МВД на протяжении двух часов вели переговоры с подозреваемым, чтобы он добровольно сдался. После этого гражданина удалось задержать, сопротивление он не оказывал, был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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