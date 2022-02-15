В Тбилиси произошел взрыв в многоквартирном доме

ТБИЛИСИ, 15 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек пострадал в результате взрыва в одной из квартир дома, расположенного в Дигомском массиве в Тбилиси. Об этом во вторник сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По предварительным данным, причиной взрыва в квартире на седьмом этаже могла стать утечка бытового газа. За взрывом последовал пожар. На место пришлось вызывать сотрудников Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

На данный момент пожар локализован, однако спасатели по-прежнему остаются на месте.