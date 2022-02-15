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В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин в горах

Штормовое предупреждение действует до 18 февраля

ТАСС, 15 февраля. Штормовое предупреждение объявлено в горах Краснодарского края в связи с опасностью схода лавин с 15 по 18 февраля, сообщает ГУ МЧС по региону во вторник.

"Штормовое предупреждение по лавиноопасности (объявлено) в горах Краснодарского края с 15 по 18 февраля", - говорится в сообщении.

В горах Краснодарского края (исключая г. Сочи) выше 2 000 м лавиноопасно. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности, не выходить в горы в снегопад и непогоду.

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РоссияКраснодарский край
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